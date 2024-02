Langjähriger SPD-Abgeordneter und Kreisvorsitzender in Merzig-Wadern Hans-Georg Stritter ist tot

Der am 8. November 1949 in Mettlach geborene Stritter war gelernter Bankkaufmann, begann seine berufliche Laufbahn bei der Gebrüder-Röchling-Bank in Völklingen und Saarbrücken.

Ab 1977 war er Bundesfachreferent für den Bereich private und öffentliche Banken beim Hauptvorstand der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) in Düsseldorf, wo er später bis in den geschäftsführenden Hauptvorstand aufrückte. 1994 wurde er als Leiter der Abteilung für Wirtschaftsstruktur und Europapolitik beim Ministerium für Wirtschaft in Saarbrücken eingestellt.