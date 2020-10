Zum wiederholten Mal ausgezeichnet : Jugendarbeit auf hohem Niveau beim Fechterring Wadern

Saarbrücken/Wadern (red) Bei der Verleihung des Hermann-Neuberger- Preises an der Sportschule in Saarbrücken durfte sich der Fechterring Hochwald Wadern über die mit 2500 Euro dotierte Neuberger-Medaille freuen.

In Gedenken an den langjährigen Präsidenten des Deutschen Fußall-Bundes (DFB) werden einmal im Jahr saarländische Sportvereine und -verbände für vorbildliche Jugendförderung und Leistungssportentwicklung beziehungsweise für vorbildliches soziales Engagement mit dem Preis bedacht. Der Fechterring konnte in der 25-jährigen Vergabe des Preises bereits vier Mal eine Medaille gewinnen.