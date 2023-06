Die Musical-Darstellerin und Singer-Songwriterin tritt im Merziger Zeltpalast auf Henriette Schreiner hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht

„Zum ersten Mal bin ich mit sechs Jahren in der Stadthalle Merzig aufgetreten“, blickt Schreiner zurück. In ihrer Schulzeit auf dem Peter-Wust-Gymnasium war die 1988 geborene Künstlerin in der Musical-AG. Es habe sich bei ihr also schon früh herauskristallisiert, dass sie sowohl im Theater als auch mit ihrer Musik auftreten möchte. Nach der Schulzeit beschloss Schreiner dann, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Sie bewarb sich in Hamburg an einer privaten und in Leipzig an staatlichen Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelsohn Bartholdy und entschied sich für die zweite. Obwohl die Stadt im Gegensatz zum Hamburg keine Musical-Hochburg ist, erwies sich ihre Wahl bald als richtig: „Ich hatte dort auch die Möglichkeit, mich in der Singer-und-Songwriter-Szene zu etablieren“, steht für Schreiner heute fest. So weit weg von der Heimat zu sein, fiel ihr dagegen nicht schwer: „Ich wollte schon als Kind immer raus in die Welt“, sagt sie.