Polit-Drama um SHG-Klinik in Merzig Hebammen üben scharfe Kritik nach gescheitertem Rettungsversuch

Auf scharfe Kritik stoßen die Ergebnisse des Gesprächs vom Freitag bei den freiberuflichen Hebammen in der SHG-Klinik Merzig. In einer Mitteilung, die von Sprecherin Daniela Schühler-Hilgert übermittelt wurde, heißt es: „Wir freiberuflichen Hebammen in der SHG Klinik Merzig begrüßen den Rettungsversuch durch das Land ausdrücklich und widersprechen den angeführten Gründen einer Ablehnung energisch.“ Die Hebammen beziehen sich damit auf den Vorschlag von Gesundheitsminister Magnus Jung, wonach das Land jährliche Defizite der Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe bis zu einer Höhe von drei Millionen über die Dauer von vier Jahren übernehmen und damit ein Weiterbetrieb der klinischen Geburtshilfe in Merzig gewährleisten wolle. Die SHG-Führung habe dies mit der Begründung abgelehnt, das Geld würde nicht reichen. „An anderer Stelle wurden mangelnde Perspektivlosigkeit und qualitative Defizite in der Versorgung angeführt“, heißt es von Seiten der Hebammen.