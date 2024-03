Brotprüfung Merzig In Merzig kam das gute Brot auf den Prüfstand

Brot ist eines der ältesten Lebensmittel der Welt und in Deutschland nach wie vor sehr beliebt. Bei fast jedem Deutschen kommt es einmal pro Tag auf den Tisch. Vor allem die Handwerksbäckereien legen großen Wert auf Qualität. Damit das so bleibt, lassen sie ihre Backwaren alljährlich von einem unabhängigen Tester überprüfen. In der Bäckerei Tinnes in Merzig war gestern wieder ein solcher Prüftag, der im Saarland von der Bäckerei-Innung organisiert wird. Dazu eingeladen waren Innungsbäckereien, von denen sich vier angemeldet haben. Im Kreis Merzig-Wadern hat neben der Bäckerei Tinnes aus Merzig auch die Bäckerei Louis in Weiskirchen teilgenommen. Aus dem Kreis Saarlouis waren die Bäckereien Tabellion aus Rehlingen und Lauer aus Dillingen mit dabei. Prüfer war Daniel Plum vom Deutschen Brotinstitut.