Handball-Saarlandliga Vom Ex-Club mit den eigenen Waffen geschlagen

Brotdorf/Hilbringen · Wiedersehen mit alten Weggefährten machen ja grundsätzlich Freude. Doch für Andreas Birk hielt sich der Spaß bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte in Grenzen. Mit dem TuS Brotdorf unterlag der Trainer am Samstag seinem Ex-Klub HSG TVA/ATSV Saarbrücken mit 25:36 (12:19) und wurde dabei mit seinen eigenen Waffen geschlagen.

12.03.2024 , 15:03 Uhr

Andreas Birk war lange Jahre Trainer der HSG TVA/ATSV Saarbrücken. Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte endete mit einer Niederlage Foto: Thomas Wieck

Von Lucas Jost