Handball Viel trainiert – und dann alles gewonnen

Im zweiten Auftritt beim Endturnier um den Handball-Saarlandpokal der E-Jugend läuft es für die Gastgeber von den „Wombats“: Der weibliche Nachwuchs des TuS Brotdorf, der mit dem TV Losheim in Spielgemeinschaft agiert, gibt auf dem Feld klar den Ton an, während auf den Rängen die „Fans“, in dem Fall vor allem Eltern und Verwandte, für beste Stimmung sorgen. Gegen die JSG Oberthal/Namborn ist speziell eine Lokalmatadorin kaum zu bremsen: Junis Wagner erzielt beim 13:2 (7:1)-Erfolg ihrer SG Brotdorf-Losheim stolze acht Treffer – und zeigt sich vom Heimturnier begeistert: „Ich finde es cool. Hier ist richtig tolle Stimmung. Es sind viele Freunde und Verwandte da, um uns zu unterstützen“, sagt die zehnjährige Top-Schützin, die nach drei Spielen schließlich auf 19 Treffer kommt, aber vor allem ihre Mitspielerin Mira Naumann hervorhebt: „Ohne meine Freundin Mira würden die meisten meiner Tore so nicht fallen“, sagt Junis. Am Ende hat nur Leonie Forbes vom neuen Pokalsieger SG SV 64/VT Zweibrücken mit 20 Treffern in drei Spielen ein Tor mehr auf dem Konto.