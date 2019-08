Gusenburg : Eine Reise in das Reich von Steinpilz und Co.

Ein Steinpilz. Foto: Frieder Haug

Gusenburg Eine kulinarische Pilzexkursion mit Fundbesprechung bietet der Naturpark Saar-Hunsrück an diesem Sonntag, 25. August, von 10 bis 13 Uhr, um Gusenburg an. Der Naturpark-Referent und Pilzsachverständige Christoph Postler gibt den Teilnehmenden einen Einblick in das faszinierende Reich der Pilze und informiert darüber, wie sich essbare Pilze von ihren giftigen oder ungenießbaren Doppelgängern unterscheiden lassen und welche Bedeutung Sie für das Ökosystem Wald haben.

Bei der familienfreundlichen Exkursion können kleine Mengen Pilze für eine leckere Mahlzeit gesammelt werden. Im Anschluss an die Wanderung findet eine Fundbesprechung statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro pro Person. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.