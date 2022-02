Ausbildung vermittelt Grundlagen der Gruppenpädagogik : Gruppenleiterschulung ab März in Merzig

Das Kreisjugendamt bildet ab März wieder Gruppenleiter aus. Foto: Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Schulung richtet sich an alle, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren oder als Betreuer in Vereinen und Jugendclubs aktiv sind.

Das Kreisjugendamt Merzig-Wadern bietet ab März wieder eine Gruppenleiterschulung an. Darauf macht der Landkreis in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Die Schulung richtet sich an alle ab 15 Jahre, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren möchten oder bereits als Betreuer oder Jugendleiter in Kinder- und Jugendgruppen, Vereinen, Ferienfreizeiten und Jugendclubs aktiv sind. Die Schulung besteht aus vier Modulen, die nicht einzeln buchbar sind.

Das erste Modul-Termin ist am Samstag. 5. März, von 9.30 bis 18 Uhr und Sonntag, 6. März, von 19.30 bis 17 Uhr. Das zweite Modul ist am Samstag und Sonntag, 19. und 20. März, der dritte am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April und das letzte Modul ist am Samstag, 30. April. Die Module sind samstags immer von 9.30 bis 18 Uhr und sonntags von 9.30 bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Jugendhaus Merzig, Torstraße 28d.

Die Ausbildung vermittelt Grundlagen der Gruppenpädagogik, gibt Tipps zur Vorbereitung und Gestaltung von Gruppenstunden und Freizeitmaßnahmen, informiert über rechtliche Grundlagen, Aufsichtspflicht und Zuschussmöglichkeiten, schult in Sachen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bildet die Teilnehmer in Erster Hilfe aus, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Ende der Gruppenleiterschulung erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung, mit der sie die Jugendleitercard (JuLeiCa) beantragen können. Die Karte ist ein bundesweit einheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Inhaber der JuLeiCa erhalten Vergünstigungen bei Freizeitangeboten in Geschäften oder Institutionen.

Die Teilnahme an der Gruppenleiterschulung kostet insgesamt 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage des Landkreises Merzig-Wadern zum Download: www.merzig-wadern.de/Jugendarbeit unter der Rubrik Aus- und Fortbildung.