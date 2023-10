Großer Andrang Viezfest in Merzig mit Viezkönigin Jule I. (Fotos)

Das 52. Merziger Viezfest präsentierte sich am Samstag von seiner besten Seite. An 27 Ständen gab es regionale Köstlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein können. Unter anderem Lyoner, Blutwurst, verschiedene Schnitzelsorten und vieles mehr, dazu die flüssigen Köstlichkeiten – rund um den Apfel. Ob ein Viezfest gelingt oder weniger gelingt, hängt aber nicht nur von Programm und Kulinarik ab, sondern das Wetter trägt einen Großteil mit dazu bei. Und das war am Samstag perfekt. Bis zum frühen Nachmittag hatte die Sonne noch mit zähem Nebel zu kämpfen. Dann aber setzte sie sich durch und nicht nur die Merziger konnten den Viez, bei wohligen Temperaturen, in vollen Zügen genießen.