„School’s-Out-Beachclub“ im Sommer Große Strandparty zum Ferienstart am Losheimer Stausee – was konkret geplant ist

Losheim am See · Zum Beginn der großen Ferien stellt die Gemeinde Losheim am See gemeinsam mit dem Kreis Merzig-Wadern eine große Party für Jugendliche auf die Beine. Was beim „School’s-Out-Beachclub“ geplant ist.

15.02.2024 , 15:14 Uhr

Im Strandbad am Stausee in Losheim steigt zum Ferienbeginn eine große Party für Jugendliche. Foto: Britz Heiko/Heiko Britz

Die Gemeinde Losheim plant in diesem Jahr erstmals eine Veranstaltung für Jugendliche aus der Region zum Ferienbeginn im Strandbad am Stausee. Der „School’s-Out-Beachclub“ soll dort am Freitag, 12. Juli, dem letzten Schultag vor den großen Ferien, in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr über die Bühne gehen. „Dort sollen Jugendliche bei hoffentlich schönem Wetter die Möglichkeit haben, gemeinsam das Ende des Schuljahres zu feiern“, heißt es von der Verwaltung der Seekommune.