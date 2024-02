Erste Zwischenbilanz Verkehr fließt besser als von vielen erwartet

Merzig · Kaum war die neue Großbaustelle in Merzig mitsamt aufwendiger Umleitungsregelung eingerichtet (siehe Infokasten), schlug der Wettergott zu: Einen Tag nach Inkraftreten der neuen Verkehrsführung durch die Kreisstadt am 16. Januar sorgte zunächst Glatteisregen, am Tag darauf dann heftiger Schneefall für extrem schwierige Straßenverhältnisse im gesamten Landkreis.

01.02.2024 , 18:01 Uhr

Eine noch neuralgische Stelle der neuen Verkehrsführung ist die Ampelkreuzung am Landratsamt/Sparkasse. Foto: Michael Rauch

So kann man eigentlich erst seit zwei Wochen davon reden, dass der Verkehr unter normalen Bedingungen durch Merzig fließen kann. Wie sind die ersten Erfahrungen mit der neuen Verkehrsführung in der Kreisstadt? Immerhin hatte es im Vorfeld einige Befürchtungen gegeben, dass damit ein Chaos auf den Straßen programmiert sei und auch Handel und Gewerbe in der Kreisstadt darunter leiden könnten.