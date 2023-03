Bildung und Beruf Graf Anton Schule Wadern stellte Ausbildungsberufe vor

Berufsorientierung ist für Schulen keine Zusatzaufgabe, sondern fester Bestandteil in der Förderung der pädagogischen Entwicklung von Jugendlichen. Mit Blick auf die Berufswelt gilt es, individuelle Fähigkeiten zu erkennen und möglichst früh Kompetenzen zu erwerben. Vor diesem Hintergrund, es gilt Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Berufschancen kennenzulernen, fand an der Graf-Anton-Schule Wadern vor wenigen Tagen der „Tag der Berufsorientierung“ statt. Diese berufsorientierende Veranstaltung bringt Unternehmen, Berufsbildende Schulen und Schülerinnen und Schüler an der Graf-Anton-Schule Wadern zusammen.