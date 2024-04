Gewinner der Gastro-Jugendmeisterschaften Silber und Bronze für Gastro-Azubis im Kreis Merzig-Wadern

Die positive Rolle, die der Dehoga-Präsident in Weiskirchen Markus Schraut bescheinigt, spricht er aber auch Sarah Vogelgesang zu, die als stellvertretende Direktorin in Victor‘s Residenz-Hotel Schloss Berg in Perl erfolgreich die angehende Hotelfachfrau Saskia Kiefer zu den Jugendmeisterschaften geschickt hatte. Die Auszubildende aus Überherrn überzeugte nicht nur dort die Jury mit ihren Leistungen, die ihr den dritten Rang einbrachten. Außerdem hatte sie schon zweimal zuvor in Rheinland-Pfalz beim Wasgau-Cup gewonnen. Im SZ-Gespräch versicherte Saskia Kiefer, dass sie nach dem Abitur in Saarlouis bei ihrer Berufswahl eine Kombination ihrer Leidenschaften für das Reisen sowie den Umgang mit Menschen angestrebt habe. Nach einem Au-Pair-Aufenthalt in den USA und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre habe sie sich dann für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau entschieden. Kiefer: „Im Victor‘s Residenz-Hotel Schloss Berg in Perl habe ich mich vom ersten Tag an wohlgefühlt.“