Geschichte der Feuerwehr im Kreis : Digitale Führung durchs Museum

Die erste Kreis-Heimat-Ausstellung „Retten – Löschen – Bergen – Schützen – Die Feuerwehren Merzig-Wadern im Wandel der Zeit“ ist vom 15. September bis zum 9. Februar 2020 im Stadtmuseum Wadern, Marktplatz 4, in Wadern und im Museum Schloss Fellenberg, Torstraße 45, in Merzig zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Die Ausstellung wurde in Kooperation mit den Feuerwehren und dem Feuerwehrverband des Landkreises Merzig-Wadern entwickelt. Dank der finanziellen Förderung der Sparkasse Merzig-Wadern haben die Besucher freien Eintritt. Die Exponate – Handpumpen, Helme oder Schutzkleidung – erlauben einen Blick in die Vergangenheit.