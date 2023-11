Merzig Gepflegte Livemusik genießen bei zwei Tagen Kneipenfestival

Merzig/Dillingen · Das erfolgreiche Kneipenfestival „Bitburger Live On Stage“ geht in die nächste Runde: Live-Musik-Fans können sich auf ein außergewöhnliches Konzerterlebnis freuen, wenn am 3. November in Merzig zwölf und am 10. November in Dillingen elf Lokale zur Bühne für regionale und überregionale Bands und Solokünstler werden.

02.11.2023, 17:54 Uhr

Die Saarbrücker Band Honey Creek spielt mit beim zweitägigen Kneipenfestival in Merzig und Dillingen. Foto: Tobias Keßler