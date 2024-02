Gourmetabend in Losheim Genüsse aus der Region locken in die Eisenbahnhalle

Die Menükarte weist vielfältige Köstlichkeiten auf, die eines gemeinsam haben: Die Zutaten der einzelnen Gerichte stammen ausschließlich aus Betrieben der Region Saar-Hunsrück. Das Konzept des Abends unterscheidet sich jedoch von der Dinner-Show Merzig in einem ganz wichtigen Punkt: In der Eisenbahnhalle wird es keine festen Sitzplätze geben, sondern in entspannter Atmosphäre werden hochwertiges Fingerfood, Streetfood, köstliche Weine und zum Abschluss feine Desserts kredenzt. Ein Höhepunkt des Abends dürfte dabei das Live Cooking sein, bei dem die Gäste die Möglichkeit haben, mit frischen Zutaten, die vor Ort zubereitet werden, Genuss pur zu erleben.