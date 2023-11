Serie Feines aus der Region bei Ebbes von hei Eisenbahnhalle wird zum Kulinarik-Tempel

Eine alte Industriehalle wird zum Kulinariktempel: So sieht das jüngste Genuss-Vorhaben der Regionalvermarktungs-Initiative „Ebbes von Hei!“ für den Kreis Merzig-Wadern aus. Am Samstag, 20. April 2024, startet in der Losheimer Eisenbahnhalle eine ganz besondere Genussreise. „Regional, live, lecker“ lauten die drei Eckpunkte für diesen Abend, der um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) beginnen soll.