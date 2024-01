Gemeinschaftsschule an der Saarschleife Orscholzer Schüler spenden an Erdbebenopfer

Orscholz · Die Gemeinschaftsschule an der Saarschleife in Orscholz hat die Spendengelder, die im Rahmen des Spendenlaufs 2023 gesammelt wurden, kürzlich am Grundschultag übergeben. Die Summe in Höhe von 2500 Euro soll laut Bericht der Schule einem kleinen Dorf in der Nähe von Marrakech zugutekommen, das im September 2023 durch ein verheerendes Erdbeben schwer getroffen wurde.

07.01.2024 , 16:13 Uhr

Bei der Scheckübergabe (von links): Alexander Blum, Petra Saïd, Georg Dillschneider und Daniel Hoffeld mit Schülerinnen der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife Foto: Schellenbach