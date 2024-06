Endgültige Ergebnisse Landkreis Merzig-Wadern: Feststellung der amtlichen Wahl-Endergebnisse

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Weiskirchen findet am Montag, 10. Juni, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Zeitgleich tagt der Wahlausschuss der Gemeinde Perl im Sitzungssaal des Feuerwehrgerätehauses in Perl. Der Wahlausschuss der Gemeinde Losheim am See kommt ebenfalls am Montag, um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Die Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Wadern beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses, Gebäude B.