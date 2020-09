Blaualgen im Losheimer Stausee : Gemeinde rät weiter vom Baden ab

Losheim Blaualgenbelastung im Losheimer Stausee bleibt unverändert hoch.

Wer das Sommer-Comeback und das Wochenende nutzen möchte, um noch einmal Badefreuden zu genießen, sollte allerdings bedenken, dass im Losheimer Stausee weiter eine erhöhte Konzentration an Blaualgen besteht. Das teilte die Tourist-Info der Seegemeinde auf SZ-Anfrage mit. „Wegen einer erhöhten Blaualgen-Konzentration rät die Gemeinde Losheim am See aktuell vom Baden im Stausee ab“, so heißt es nach wie vor auf der Internetseite der Gemeinde.