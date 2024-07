Kolumne Apropos Gefangen in der endlosen Melodie des Grauens

Kaum hat man die Ziffern der magischen Hotline gewählt, taucht man in eine andere Dimension ein. Eine Dimension, in der die Zeit stillsteht und wir uns fragen, ob das Huhn oder das Ei zuerst da war. Das Erste, was zu hören ist: „Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte bleiben Sie in der Leitung.“ Ja, klar. Mein Anruf ist euch so wichtig, dass ihr mir erstmal das musikalische Talent eines Keyboard-Schülers im ersten Jahr vorspielt. Ganz ehrlich, im Vergleich dazu klingt sogar Fahrstuhlmusik schon fast wie ein Live-Auftritt von Adele.