Testesser und Online-Voting : Das Saarland sucht den Genuss-Gastwirt – Online-Abstimmung läuft

Merzig „Genuss-Gastwirt Saarland“, der Wettbewerb ist wieder zurück ins Leben gerufen worden. Nach Corona findet er bereits zum vierten Mal statt.

Dabei sind nicht nur die Feinschmecker bei der Entscheidung gefragt, wer sich am 8. November in Saarbrücken als „Genuss-Gastwirt Saarland“ auszeichnen lassen darf. Ein gewichtiges Wörtchen sprechen dabei vielmehr auch die Gäste mit, die sich in den nächsten Wochen die eingereichten Vorschläge vor Ort schmecken lassen werden. Wer sich in Merzig-Wadern in der „Ratsstube Blasius“ in Merzig, im Hotel Restaurant Laux in Weiler, in der „Maimühle“ in Perl oder in der Taverne der Villa Borg in Perl die von diesen Gastronomen vorgeschlagenen Gerichte munden lässt, die dort die aktuellen Speisekarten bereichern, kann mit seiner online-Bewertung (www.saarland.de/genussgastwirt) seinen persönlichen Beitrag zur von den Restaurants angestrebten Auszeichnung leisten.