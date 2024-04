Fußball-Verbandsliga Warum Perls Trainer den Finger hebt

Es sind nicht die besten Erinnerungen, die Timo Mertinitz, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Perl-Besch, an den kommenden Gegner SSC Schaffhausen hat. „In der Vorrunde hat uns der SSC dominiert. Wir haben 1:3 verloren“, blickt der Trainer zurück. Doch der Blick des Übungsleiters richtet sich schnell nach vorn. „Wir haben uns in den letzten Wochen stabilisiert und 13 Punkte aus den letzten sechs Begegnungen geholt. Unsere Form stimmt, es ist Zeit, die Scharte auszuwetzen“, sagt Mertinitz vor dem Rückspiel an diesem Sonntag um 16 Uhr in Schaffhausen.