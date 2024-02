Fußball-Kreisliga Die Ballermänner vom Bietzer Berg

Es gibt schon einige Fußball-Teams im Land, die über torhungrige Spieler verfügen. So hat der SV Kirkel in der Bezirksliga Ost bereits 97 Tore geschossen. Die gleiche Anzahl an Treffern stehen für die Kicker des TuS Fürth in der Kreisliga A Blies/Nahe zu Buche. Doch die Marke von 100 Toren haben im Saarland nur die Sportfreunde Bietzen-Harlingen zur Winterpause übertroffen.