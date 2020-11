Dechant Hans-Jürgen Bier : „Im Moment hat sich für uns nichts geändert“

Merzig-Wadern Dechant Hans-Jürgen Bier erwartet vorerst wenig Auswirkungen durch neue Corona-Beschlüsse.

„Im Moment hat sich für uns nichts geändert“, berichtet Dechant Hans-Jürgen Bier von der Pfarreiengemeinschaft Losheim am See. Zudem gehe er davon aus, dass sich auch in naher Zukunft nichts größeres ändern werde. Das es gerade vor Weihnachten natürlich nicht so ablaufen kann, wie man es aus den vergangenen Jahren gewohnt war, ist klar, wie Bier betont. „Das geht einfach aufgrund der bekannten Regelungen nicht.“