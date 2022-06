Interview mit Verantwortlichen aus der Kreisverwaltung : „Wettbewerb soll Bürger motivieren, sich einzusetzen“

Merzig Wegen der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb von 2020 auf dieses Jahr verschoben.

Die Bereisung für den diesjährigen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Grünen Kreis wurde am Freitag abgeschlossen. Die SZ fragte Peter Wilhelm (Abteilungsleiter des Amtes für soziale Angelegenheiten) und Heidi Wilbois (Regionale Daseinsvorsorge), wie es mit dem Wettbewerb jetzt weitergeht.

Was können die elf teilnehmenden Gemeinden des Grünen Kreises mit einer guten Platzierung erreichen?

PETER WILHELM Zentrales Ziel des Wettbewerbs ist es, Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, sich für ein aktives und attraktives dörfliches Leben einzusetzen. Sie sollen durch ihre Beteiligung beitragen, dass sich ihr Dorf als Ganzes weiterentwickelt. Der Wettbewerb findet alle drei Jahre auf Kreis- bzw. Regionalverbandsebene statt. Dann werden die Sieger auf Landesebene ausgewählt. Und die jeweiligen Landessieger gehen später beim Bundeswettbewerb an den Start.

Und was können die erfolgreichsten Dörfer gewinnen?

WILHELM Für die Teilnahme an der Entscheidung im Landkreis erhalten alle teilnehmenden Dörfer eine Urkunde als Anerkennung. Die Höhe und Verteilung der Preisgelder hängt im Landkreis Merzig-Wadern davon ab, wie viele Dörfer am Wettbewerb teilnehmen. Alle Kreis- oder Landesverbandssieger, die am Landesentscheid teilnehmen, erhalten Medaillen, Urkunden und Geldpreise. Für die Geldpreise stehen insgesamt 10 000 Euro zur Verfügung.