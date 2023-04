Kunst und Kultur Für die Glocken hat die Uhr geschlagen

Nicht die Glocken von Rom, sondern vielmehr die eigenen im über 40 Meter hoch hängenden Kirchturm der Pfarrkirche Allerheiligen beschäftigen derzeit die Gläubigen der gleichnamigen Pfarrei in der Hochwaldstadt. Schon über ein Jahr ist das Geläut der drei großen Stahlglocken, die aus der Nachkriegszeit stammen, nicht mehr zu hören. Die früheren Bronzeglocken wurden für Kriegszwecke eingeschmolzen. Der Uhrschlag der kleinen Glocke aus dem 17. Jahrhundert ertönt zur vollen Stunde und jeweils zu jeder Viertelstunde. „Die großen Glocken haben durch den über 70-jährigen Betrieb große Beschädigungen davon getragen. Einerseits ist der Klang beschädigt worden und andererseits ist der Glockenstuhl gebrochen, sodass sie im Gebälk in Schieflage hängen“, nennt Alfons Wack, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Kath. Kirchengemeinde Wadern, den Grund für die große Besorgnis innerhalb der Kirchengemeinde beim Besteigen des Glockenturm. Seitens der Sachverständigen der Bistümer Trier und Speyer sei dringend geraten worden, eine Reparatur anzustreben. „Diese können wir uns ersparen, denn erfreulicherweise sind der Kirchengemeinde drei Bronzeglocken geschenkt worden, die aus der profanierten Pfarrkirche St. Martin in Fechingen stammen“, lässt Wack, dessen Heimatort Fechingen ist, wissen und erzählt, wie es zu diesem wohl einmaligen Geschenk gekommen ist. Sein Stefanus-Freund und Steuerberater Dr. Hans-Heinz Gerhard habe diese Glocken 1993 in der Glockengießerei Mabilon in Saarburg für die Kirche in Fechingen in Auftrag gegeben und auch bezahlt. Im Jahre 2010 wurde die dortige Kirche profaniert und verkauft, die Glocken haben seit 13 Jahren keinen Ton mehr von sich gegeben. Der Stifter und Eigentümer Dr. Gerhard habe aber aus Freundschaft zu Alfons Wack verfügt, dass diese Glocken für immer in die Pfarrkirche Wadern kommen sollen. „Im Vergleich zu unseren Stahlglocken wäre der Einbau der Bronzeglocken eine enorme Qualitätssteigerung“, schreibt Pastor Axel Feldmann in einem seiner Pfarrbriefe, gibt aber auch zu bedenken, dass die Glocken nicht auf unbefristete Zeit in Fechingen bleiben können, sondern dort abgebaut und nach Wadern transportiert werden müssen. „Gegenüber einer Reparatur der alten Glocken werden damit auch die Kosten steigern“, ist Feldmann sicher. Nach seiner ersten Schätzung werde wohl mit rund 80 000 Euro zu rechnen sein, wenn gleich damit die Glocken noch lange nicht im Waderner Kirchturm hängen. „Der Austausch der Glocken muss ebenfalls bewältigt werden, was sicherlich mit viel Aufwand verbunden ist“, betont Wack. Die größte der drei auszubauenden Glocken hat einen Durchmesser von 1,80 Meter und ein Gewicht von 2770 Kilogramm. Sie und die beiden anderen müssen durch das enge Holz-Treppenhaus im Kirchturm nach unten gebracht werden, die drei anderen nach oben und ordentlich befestigt werden. Wie der Austausch vollzogen wird, kann Wack auf Anhieb auch nicht sagen. Derweil macht sich Pastor Feldmann Gedanken über die Finanzierung der Maßnahme. „Wenn wir auch eine gewisse Unterstützung vom Bistum erwarten können, wird der Großteil der Kosten an der Kirchengemeinde hängen bleiben, was wir mit der derzeitigen Vermögenssituation nicht stemmen können“, wagt Feldmann einen Blick in die Kassenbücher der Pfarrei, kennt aber einen Weg, um Abhilfe schaffen zu können. „Wir sind auf Spenden angewiesen, und mit Alfons Wack haben wir den richtigen Mann an der richtigen Stelle, schließlich hat er schon zu einigen Projekten Spendenaktionen durchgeführt, hat unter anderem für die Renovierung der Kirche vor einigen Jahren stattliche 300 000 Euro zusammengetrommelt“, weiß der Kirchenmann, wie es jetzt weitergeht. „Wie damals werden wir eine Haussammlung starten“, ist sich Wack für das Klinken putzen nicht zu schade, schließlich soll bald wieder ein wohlklingendes Geläut vom Kirchturm der Allerheiligen-Kirche zu hören sein.