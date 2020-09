Zahlen von Mittwoch : Fünf Corona-Fälle im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern sind fünf neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Auch die Testergebnisse der Schüler der Nicolaus-Voltz-Grundschule Losheim und des Schengen-Lyzeums in Perl liegen jetzt vor.

Bei fünf Menschen aus dem Kreis Merzig-Wadern ist am Mittwoch eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilt, wohnen zwei dieser Menschen in Mettlach und jeweils einer in Losheim am See, Perl und Beckingen. Somit gibt es derzeit noch 13 aktive Corona-Fälle im Kreis. Seit Beginn der Pandemie hatten sich 294 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 278 davon gelten laut Landkreis als genesen, drei sind verstorben. Kreisweit wurde derzeit für rund 130 Menschen Quarantäne angeordnet.