Konzert in Fremersdorf : Minsker Männerensemble singt für krebskranke Kinder

In ihrem Benefizkonzert bringen die sechs Sänger verschiedene Stilrichtungen der Chormusik zu Gehör. Foto: Ensemble

Fremersdorf Das Minsker Männervokalensemble „Ornament“ tritt am Sonntag, 8. Dezember, in der Pfarrkirche St. Mauritius in Fremersdorf auf. Beginn ist um 17 Uhr. Hierzu lädt die Lebenshilfe Nordsaarland ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Thomaser

Die sechs Sänger sind Absolventen der Staatlichen Musikakademie in Minsk und als Solisten an der staatlichen Philharmonie Minsk tätig. Mit Liedern aus dem geistlichen und dem weltlichen Bereich befindet sich das Ensemble derzeit auf Konzertreise in Deutschland, Luxemburg und Belgien. Ihr Repertoire umfasst mehrere Stilrichtungen der Chormusik. Das Ensemble singt unter anderem russisch-orthodoxe Kirchenmusik des 14. bis 20. Jahrhunderts sowie ukrainische, italienische und deutsche Volkslieder.