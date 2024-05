Merzig Feuerwehr leistet eine fordernde Arbeit

Aktuell hat die Freiwillige Feuerwehr Merzig 455 Aktive in den Löschbezirken – davon 67 Frauen – und 170 Jugendliche in den Jugendwehren. Grund zur Freude hatten im vergangenen Jahr die Löschbezirke Mechern und Wellingen, dort wurde jeweils ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) in Dienst gestellt. Ein Kleinlöschfahrzeug (KLF) für den Löschbezirk Silwingen soll in diesem Jahr folgen. Die Bauarbeiten am neuen Gerätehaus in Brotdorf kommen gut voran, sodass auch hier in diesem Jahr eine Einweihung ansteht.