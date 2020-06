Kostenpflichtiger Inhalt: Sommer im Zeichen von Corona : Bäder im Kreis Merzig-Wadern bereiten sich auf Öffnung vor

Die meisten Freibäder im Kreis planen eine baldige Eröffnung. Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Das Freibad Weiskirchen bleibt diesen Sommer geschlossen. Doch die anderen Bäder und das Strandbad in Losheim wollen öffnen.

Mit ihrer jüngsten Corona-Verordnung hat die saarländische Landesregierung den Weg freigemacht für den Beginn der Freibad-Saison – auch im Landkreis Merzig-Wadern. Für Daniel Kiefer, Bürgermeister von Mettlach, war diese Entscheidung keine Überraschung. Bereits im Vorfeld hatte er gegenüber der SZ erklärt: „Sobald feststeht, ob wir in diesem Jahr öffnen können – und hiervon gehe ich einfach mal auch mit Blick auf unsere Nachbarn in Rheinland-Pfalz aus – werden wir die vorgeschriebene Prüfung der Wasserqualität veranlassen.“ Seit März habe sich die Gemeinde Mettlach „in unserem üblichen Modus“ auf die Eröffnung des Freibades vorbereitet, sagt Kiefer weiter.

Dabei haben sich die Verantwortlichen in Mettlach eigenen Angaben zufolge an Vorgaben aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz orientiert. Kiefer bedauert, dass es von Seiten der saarländischen Landesregierung nur wenige Informationen gegeben habe: „Wir als Kommunen hätten uns hier einen Stufenplan analog Rheinland-Pfalz gewünscht.“ Nun, da die Gemeinde grünes Licht bekommen hat, kann im Freibad Mettlach die Wasserqualität geprüft werden. Über das weitere Vorgehen sagt Kiefer: „Bis dies erfolgt ist und die Filter richtig angelaufen sind, vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen.“ Die Freibad-Saison könne in Mettlach entweder „mit Beginn der Sommerferien oder vielleicht schon eine Woche davor“ starten – wenn alles passt.

Während in Mettlach der Beginn der Freibad-Saison fest anvisiert wird, gibt sich der Waderner Bürgermeister Jochen Kuttler noch abwartend. Der Verwaltungschef möchte zunächst die Pandemie-Entwicklung abwarten: „Wir beobachten die Lage ständig. Wenn es verantwortbar ist, dann behalten wir uns eine Öffnung vor.“ In Kuttlers Augen stellt die Umsetzung des Hygienekonzeptes eine „organisatorische wie finanzielle Herausforderung“ dar. Er weist beispielsweise darauf hin, dass die Einhaltung der Sicherheitsabstände schwierig sei – vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Weiterhin stellt er die Frage in den Raum, ob überhaupt genügend Sicherheitspersonal auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist.

In erster Linie hat der Bürgermeister von Wadern die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern im Blick: „Der Schutz der Besucherinnen und Besucher unserer Bäder, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat absoluten Vorrang.“ Bei der Entscheidung, ob das Freibad Wadern in dieser Saison seine Tore öffnet, werden laut Kuttler „infektionsschutz- und haftungsrechtliche“ Aspekte eine ausschlaggebende Rolle spielen. Auch beim Strandbad Stausee Losheim wird über hygienische Vorkehrungen und Maßnahmen diskutiert, wie Vanessa Mertes von der „Eigenbetrieb Touristik Freizeit und Kultur“ auf Anfrage der SZ sagt. Monika Priesnitz, Pressesprecherin der Gemeinde Losheim am See, ergänzt: „Wir wollen öffnen, müssen aber noch ausstehende Fragen klären.“

In Weiskirchen besteht bereits Klarheit. Der Sachbearbeiter Marc Koepfler teilt mit, dass sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden in der Gemeinde einstimmig für eine Absage der Freibad-Saison 2020 entschieden hätten. Das Freibad Weiskirchen biete nämlich nicht genug Platz, um die hygienischen Bedingungen zu erfüllen. Stattdessen soll das Hallenbad Vitalis mit Außenliegefläche öffnen. „Wir warten die neue Rechtsverordnung ab“, sagt Koepfler abschließend.

In Merzig befindet sich derweil die Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes „in der finalen Abstimmung“, wie Thomas Klein, Geschäftsführer der Merziger Bäder GmbH, betont. Das Naturbad Heilborn soll am Montag, 8. Juni, wieder seine Tore für Besucher öffnen. Dabei orientiere sich das Naturbad am Pandemie-Plan der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Die Besucher müssen sich daher auf einige Einschränkungen einstellen. So werden die Sprunganlage, die Wasserrutsche, das Planschbecken, die Umkleidekabinen sowie die Wasserattraktionen nicht zur Verfügung stehen.

