Frauen-Fußball Bardenbachs Frauen ziehen positives Fazit

Und im Gegensatz zum Duell in der Vorrunde, das der Favorit aus Riegelsberg klar mit 5:1 gewonnen hatte, störten die Elversbergerinnen dieses Mal den Spielaufbau des Titelverteidigers früh. Claudia Pilger brachte den Außenseiter mit einem Schuss ins rechte Eck mit 1:0 in Führung (3. Minute). Für Riegelsberg sollte in diesem Finale die Präzision bei ruhenden Bällen und aus der Distanz den Ausschlag zum Sieg geben. Per Freistoß glich Jacqueline de Backer aus (8.), ehe Lisa Wagner aus halbrechter Position sehenswert zum 2:1 ins linke Eck traf (11.). Doch dann unterlief Wagner ein Handspiel und SVE-Spielführerin Emma Junold knallte den Ball zum 2:2 ins Netz (12.). Und als Jenna Croteau sogar das 3:2 für Elversberg gelang (13.), schien Riegelsberg entthront. Doch exakt 20,2 Sekunden vor Ertönen der Schluss-Sirene zirkelte de Backer den Ball zum 3:3 ins Netz und erzwang die fünfminütige Verlängerung. Dort ging Elversberg durch Ronja Frank erneut in Führung (17.), ehe Riegelsberg wie in der regulären Spielzeit noch einmal zurückkam: Wagner schlenzte den Ball im Anschluss an einen Eckball von Carina Alt zum 4:4 ins Netz (18.). 6,5 Sekunden vor dem Ende traf die zur besten Spielerin des Turniers gewählte Wagner dann zum entscheidenden 5:4.