Die schönsten Leserfotos : Letzte Sommergrüße und Herbststimmung

Merzig-Wadern Unseren Lesern sind wieder sehenswerte Schnappschüsse vom Übergang vom Sommer in den Herbst gelungen.

Die vergangene Woche und auch der Verlauf der letzten Tage haben eines unmissverständlich deutlich gemacht: Der Sommer 2019 ist Geschichte. Aber dennoch hat das Wetter uns bis in die letzten Septembertage hinein noch durchaus verwöhnt, was die Schnappschüsse unserer Leser eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Aber im gleichen Atemzug hat auch der Herbst Einzug gehalten in unsere Region, zunächst sehr diskret, mit kleinen Anzeichen, die nur dem kundigen Betrachter aufgefallen sind. Aber dennoch war er da, schon bevor das Wetter pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang umschlug und es nass, bewölkt und eher ungemütlich wurde. Von diesem doch recht abrupten Wandel in der Natur zeugen die Fotos unserer Leser, die wir Ihnen heute präsentieren. Vielen Dank noch einmal an alle, die uns mit ihren Zusendungen bedenken.

Wenn auch Ihnen ein schöner Schnappschuss in unserer Region gelungen ist, können Sie ihn uns gerne zusenden. Wir werden diese Einsendungen sammeln und sie in loser Folge veröffentlichen.

