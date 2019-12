Feuerwehrausstellung Merzig : Schüler können die Geschichte der Feuerwehr kennenlernen

Merzig/Wadern Grundschulen und weiterführende Schulen können sich für museumspädagogische Angebote in der Ausstellung zur Feuerwehr im Kreis anmelden.

Das Museum Schloss Fellenberg in Merzig und das Stadtmuseum Wadern im Oettinger Schlösschen zeigen derzeit beide eine Sonderausstellung zur Geschichte der Feuerwehr im Kreis. Um die Inhalte und Informationen für Kinder und junge Leute zugänglich zu machen, hat Christina Pluschke, Leiterin des Stadtmuseums in Wadern, museumspädagogische Angebote entwickelt. Zu diesen möchte die Kulturstiftung für den Landkreis Merzig-Wadern sowohl Grundschulklassen, als auch Klassen der weiterführenden Schulen herzlich einladen.

Für die Grundschulen, vor allem für die dritte und vierte Klasse steht eine Aktion unter dem Motto „Wer hat Angst vorm roten Hahn?“ auf dem Programm. Die Kinder erfahren, auf welche Weise sich die Menschen früher gegen Feuer, welches in der damaligen Zeit als „roter Hahn“ bezeichnet wurde, zu schützen versuchten und vergleichen dies mit den eigenen Möglichkeiten des Brandschutzes. Auf ihrer Entdeckungsreise durch die Ausstellung lernen sie dabei spannende Objekte und die Geschichte der Feuerwehr näher kennen. Damit bietet das Thema Anknüpfungsmöglichkeiten an die Lehrplaninhalte „Leben früher und heute“, „Geschichte des Heimatraums“ sowie „Unbelebte Natur – Element Feuer“.

Insgesamt ist für diesen Teil mit einer kleinen praktischen Einheit eine Stunde vorgesehen. Termine sind möglich am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. Dezember, im Museum Schloss Fellenberg in Merzig, sowie am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Dezember, im Stadtmuseum Wadern. Der Beginn ist jeweils um 9 und 11 Uhr. Eine verbindliche Anmeldung bis Montag, 9. Dezember, in dem jeweiligen Museum wird dringend erbeten. Zusatzangebote können ebenfalls genutzt werden: kostenfreie Ausleihmöglichkeit eines „Museumskoffers“ an beiden Standorten sowie eine Brandschutzerziehung durch den Kreisfeuerwehrverband oder die lokalen Feuerwehren.