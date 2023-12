Feierliches Gelöbnis Rekrutinnen und Rekruten geben in Merzig feierliches Gelöbnis ab

Merzig · Das feierliche Gelöbnis ist für die Bundeswehr immer ein besonderer Anlass, vor allem wenn es öffentlich zelebriert wird, so wie in diesem Jahr am Donnerstagabend auf dem Parkplatz an der Stadthalle in Merzig.

15.12.2023 , 15:43 Uhr

Die Rekrutinnen und Rekruten geloben mit der Hand auf die Truppenfahne, der Bundesrepublik Deutschland zu dienen. Foto: Michael Rauch

Von Michael Rauch

140 Rekrutinnen und Rekruten des 26. Fallschirmjägerregiments gelobten in dieser Feierstunde, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.