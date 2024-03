Fast zwei Jahre nach seiner schlimmen Verletzung Auf dem langen Weg zurück ist Schuler endlich am Ziel

Mitte des Jahres 2022 zog sich Stephan Jager, eine der tragenden Säulen des Fußball-Verbandsligisten FC Brotdorf, einen Kreuzband-Riss zu. Im November des gleichen Jahres erfolgte die Operation und in den folgenden Monaten das, was viele Fußballer kennen: Nachbehandlungen, Physiotherapie, Muskelaufbau. All das musste auch Jager stemmen. „Als es passiert ist, hatte eigentlich gar keine so großen Schmerzen. Doch als ich die endgültige Diagnose bekam, war ich doch geschockt, zumal ich vorher nie schwerer verletzt war“, meint Jager.