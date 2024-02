Topfstädter Prinzenpaare vorgestellt Topfstädter Prinzenpaare starteten in die Düppenweiler Faasend

Das Kinderprinzenpaar stellte Forderungen an die Erwachsenen, die über die Faasend einzuhalten sind. Neben Wurfmaterial am Umzug, Lieblingsessen über die närrischen Tage, schulfrei und längere Ausgehzeiten dürfen die Erwachsenen auch in dieser Zeit nicht schimpfen und Diktat und Rechnen zu Hause üben lassen. Das Prinzenpaar berichtete über den Bau einer Garage für den neuen Prinzenwagen, über die Nutzung des Wagens über das gesamte Jahr, über Demonstrationen beim Faasendumzug sowie über Möglichkeiten, die Faasend in Düppenweiler zu finanzieren. Als Letztes wurden alle Narren aufgefordert, sich am Umzug oder am Faasendtreiben zu beteiligen, um Schließungen von Gastronomiebetrieben im Ort zu vermeiden.