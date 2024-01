Extremwetter im Landkreis Stillstand an den Schulen und im ÖPNV im Grünen Kreis

Nicht unterrichtet wurde hingegen am Peter-Wust-Gymnasium und am Gymnasium am Stefansberg in Merzig, an der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim sowie an der Christian-Kretzschmar-Schule in Merzig, am Hochwald-Gymnasium in Wadern und am Berufsbildungszentrum Merzig. Auch an den Gemeinschaftsschulen in Weiskirchen (Eichenlaubschule) und Wadern (Graf-Anton-Schule) sowie Beckingen (Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule) und Mettlach-Orscholz (Gemeinschaftsschule an der Saarschleife) und an der Förderschule Noswendel blieben die Klassenzimmer verwaist.