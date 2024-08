Eurobike 2024 Radeln für die deutsch-französischen Freundschaft

Drei Tage, 200 Kilometer: Am vergangenen Wochenende machten sich 40 Radfahrer aus dem Saarland und dem französischen Département Grand-Est gemeinsam auf den Weg, um ein Zeichen für die deutsch-französische Gemeinschaft zu setzen. Die dreitägige Freundschaftstour Eurobike startete am Freitag in Völklingen und führte über Mettlach und Losheim wieder zurück in den Regionalverband. Übernachtet hatte der Tross an beiden Tagen in der Jugendherberge in Dreisbach. Von dort brachen die Velofahrer zu ihren jeweiligen Tagesetappen auf.