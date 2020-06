Kostenpflichtiger Inhalt: Wandern auf der Etappe 15 des Eifelsteigs : Idyllische Tour von Kordel nach Trier

Der letzte Abschnitt der Wanderung bietet einen schönen Blick auf Trier und die Mosel. Foto: Mauritius te Dorsthorst

Vom Niederrhein hat es Mauritius te Dorsthorst in unsere Gefilde verschlagen. Nun erkundet der begeisterte Wanderer auf ausgewählten Premiumwegen das Saarland und die Umgebung – Schritt für Schritt.

Mit dem Zug kommen wir morgens gegen elf Uhr in Kordel an. Es ist leicht bewölkt und laut Wettervorhersage soll es einzelne Regenschauer geben, aber auf der Etappe 15 des Eifelsteigs ist es uns egal. Denn vor uns liegt eine abwechslungsreiche und sportliche Strecke, die durch Naturschutzgebiete, entlang kaskadenförmiger Wasserfälle, einer Burg und zweier Höhlen führt, bis wir schließlich in der circa 2000 Jahre alten Römerstadt ankommen.

Laut Internetseite des Eifelsteiges (www.eifelsteig.de) ist die Etappe 17,2 Kilometer lang. Nach meinem GPS-Tracker sind wir aber 21 Kilometer gegangen. Dazu muss ich aber erwähnen, dass wir als Endpunkt die Porta Nigra in Trier gewählt haben und nicht den Wanderparkplatz am Weißhaus. Zudem sind wir einen kleinen Umweg gegangen, um zur Burg Ramstein zu gelangen. Auf der Strecke werden 730 Höhenmeter erklommen und 704 Höhenmeter abgestiegen. Der höchste Punkt der Wanderung liegt auf etwa 298 Metern.

Los geht’s am Bahnhof in Kordel. Foto: Mauritius te Dorsthorst

Wandern in kleinen Gruppen ist in Zeiten von Corona ein beliebter Zeitvertreib für viele Menschen. Auch der begeisterte Wanderer und SZ-Mitarbeiter Mauritius te Dorsthorst ist regelmäßig in der Region unterwegs und berichtet von seinen Eindrücken. Dabei freut er sich über Tipps zu Wanderwegen im Saarland und der Umgebung, die er noch erkunden kann. Sie möchten ihm einen Weg empfehlen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redmzg@sz-sb.de.

Kurz nach Erreichen des malerischen alten Bahnhofs in Kordel verläuft der Weg direkt bergauf durch den Ort und von da aus über einen kleinen steilen Trampelpfad in das erste Waldgebiet und das Kylltal. Dieses durchschreiten wir recht zügig und nach etwa einer halben Stunde kommen wir zur Burg Ramstein und zu den Hängebrücken am Butzerbach. Der Butzerbach hat mehrere kleine Wasserfälle, die kaskadenförmig verlaufen. Hierbei muss der Wasserlauf immer wieder überquert werden, zum Teil auch über ein paar höher gelegene Steine im Bachlauf und zum Teil über die Hängebrücken.

Nachdem wir das idyllische Butzerbachtal verlassen, folgt ein steiler Anstieg, der uns direkt zur nächsten Sehenswürdigkeit der Strecke bringt: den Pützlöchern. Hierbei handelt es sich um ein altes römisches Bergwerk, was ein wenig erklommen werden kann und in das wir auch reingehen können. Zudem gibt es eine Infotafel, auf der die Geschichte der Pützlöcher festgehalten ist.

Wasserfall im Butzerbachtal Foto: Mauritius te Dorsthorst

Nachdem wir das römische Bergwerk hinter uns gelassen haben, kommen wir wieder in den Wald, wo uns die Ruhe und die idyllische Natur beeindrucken. Dabei bewegen wir uns auf schnellstem Wege zu den beiden großen Höhlen. Zuerst erreichen wir die Klausenhöhle, wo der Legende nach früher ein Eremit gelebt haben soll. Wenige Minuten später erreichen wir die Genovevahöhle, bei der wir eine kleine Essenspause einlegen. Von hier aus bewegen wir uns durch den Wald und in Richtung des Biewertals und somit schnellen Schrittes in Richtung Trier. Doch kurz vor Erreichen des sehr sportlichen letzten Anstieges nach Trier, etwa bei Kilometer 15, führt uns die Wanderung durch den kleinen Ort Biewer.

Die letzte Steigung hat es nochmal in sich und nach der bislang recht sportlichen Wanderung müssen wir die letzten Kraftreserven mobilisieren, um die Höhenmeter zu überwinden. Aber diese Anstrengung lohnt sich, denn vor uns breitet sich der Blick auf die Mosel und Trier aus. Dieser Anblick begleitet uns bis zum Erreichen des eigentlichen Zielpunktes am Parkplatz am Weißhaus, denn man geht konstant über den Bergrücken, der parallel zur Mosel verläuft. An dem Zielort gibt es auch ein Wildtiergehege. Hier lohnt sich immer ein kurzer Besuch.

Die Pützlöcher stellen die Überbleibsel eines alten römischen Bergwerkes dar. Foto: Mauritius te Dorsthorst

Für uns geht es aber noch bergab zur Mosel und über die Moselbrücke in Richtung Stadtkern und Porta Nigra, die wir etwa eine halbe Stunde nach der Ankunft am Weißhausparkplatz erreichen. Von der Porta Nigra ist auch der Weg zum Trierer Hauptbahnhof nicht mehr weit. Insgesamt bin ich bei der Wanderung 27 114 Schritte gegangen.

Die Wanderung von Kordel nach Trier ist eine schöne Alternative zu den üblichen Rund- und Panoramawegen, die ich zusammen mit meinen Freunden normalerweise erwandere. Auch, dass es ein konkretes Ziel gibt, welches es zu erreichen gilt, macht eine solche Wanderung schön. Hinzu kommt, dass diese Etappe einfach unglaublich viel zu bieten hat. Auch wenn die Burg Ramstein bei unserer Wanderung wegen der aktuellen Situation geschlossen ist, lohnt sich der kurze Abstecher.

Burg Ramstein Foto: Mauritius te Dorsthorst

Am einfachsten ist die Anreise mit dem Zug. Von Merzig aus fahren in regelmäßigen Abständen Züge nach Trier. Hier erfolgt der Umstieg in die Regionalbahn nach Köln Messe/Deutz, die von Trier aus etwa alle zwei Stunden abfährt. Die Fahrzeit von Trier nach Kordel beträgt danach etwa 20 Minuten.

Im Normalfall besteht eine Einkehrmöglichkeit bei der Burg Ramstein, die leider geschlossen war, als wir die Strecke gewandert sind. Ferner bietet die Trierer Innenstadt mehr als genug Möglichkeiten einzukehren.