2G-Regelung : Merzig sperrt Ungeimpfte auf Weihnachts- und Nikolausmarkt aus

So zeigte sich der Merziger Weihnachtsmarkt in der Vergangenheit. Foto: Stadt Merzig/Stephan Fandel

Merzig Glühwein und Lebkuchen gibt es in diesem Jahr auf dem Merziger Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte und Genesene. Es gilt die strenge 2G-Regel. Das bedeutet für Ungeimpfte, sie sind ausgeschlossen.

Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen hat sich die Kreisstadt Merzig dazu entschlossen, den Weihnachtsmarkt am Stadthaus sowie den Nikolausmarkt an der Pfarrkirche St. Peter unter Einhaltung der 2G-Regeln umzusetzen. Dies bedeutet, dass lediglich vollständig Geimpfte und Genesene Zutritt zu den eingezäunten Märkten erhalten. Hiervon ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren, die keinen Testnachweis erbringen müssen. Auf beiden Märkten müssen die Besucherinnen und Besucher keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und können ohne Abstandsregelungen die weihnachtliche Atmosphäre genießen. „Leider haben sich die Inzidenzzahlen inzwischen erheblich verschlechtert und auch in dieser Situation wollen wir vorangehen. Daher haben wir uns selbst für die Durchführung der beiden Märkte verschärfte Regeln auferlegt, um die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürgern zu schützen“, erklärt Bürgermeister Marcus Hoffeld.