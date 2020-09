Kreis Merzig-Wadern : Die ersten Weihnachtsmärkte sind abgesagt

Ob der Kunsthandwerkermarkt in Schwemlingen stattfindet, steht noch in den Sternen. Foto: rup/Ruppenthal

Merzig-Wadern Obwohl es noch gut zweieinhalb Monate bis zum ersten Advent sind, haben die ersten Gemeinden beschlossen, ihre Weihnachtsmärkte abzusagen.

Die ersten Lebkuchen liegen bereits in den Verkaufsregalen der Supermärkte, doch Weihnachtsstimmung kommt bei den derzeitigen Temperaturen wohl bei den wenigsten auf. Auch am ersten Advent in zweieinhalb Monaten wird die Stimmung wohl eine andere als in den Vorjahren sein, denn bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Weihnachtsmärkte im Grünen Kreis größtenteils nicht stattfinden.

Michael Trouvain von der Hochwald-Touristik teilt mit, dass es in Weiskirchen in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben wird. Auch in den einzelnen Ortschaften der Gemeinde seien die veranstaltenden Vereine übereingekommen, auf Weihnachtsmärkte zu verzichten.

Auch in Beckingen wurde bereits entschieden, den Weihnachtsmarkt an der Deutschherrenhalle mit Krippenausstellung und Kunsthandwerkerangeboten abzusagen. Wie es mit der Mettenschicht nebst zweitägigem Wintermarkt am Kupferbergwerk in Düppenweiler aussieht, sei noch Worten der Gemeindeverwaltung noch nicht entschieden.

Gleiches gilt für die Märkte in der Kreisstadt Merzig. Weder für den Weihnachtsmarkt am Rathaus, den Nikolausmarkt am Kirchplatz oder den beliebten Kunsthandwerkermarkt in Schwemlingen gebe es bisher eine Entscheidung, heißt es aus dem Merziger Rathaus. Hingegen soll das Oktoberfest neben der Stadthalle nächste Woche Freitag beginnen. Die Kreisstadt befinde sich „in der letzten Phase der Abstimmung“. Das entsprechende Hygienekonzept will die Stadt in den nächsten Tagen vorstellen.

„Noch in der Diskussion“ befinden sich nach Worten von Monika Priesnitz die Verantwortlichen der Gemeinde Losheim am See. Ob der Weihnachtsmarkt in der Eisenbahnhalle am ersten Adventwochenende stattfinden wird, sei noch nicht entschieden.