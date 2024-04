Offizielle Eröffnung in Britten Neuer Anziehungspunkt für Mountainbiker in der Nähe vom Stausee Losheim

Auf einer zirka 15 000 Quadratmeter großen Fläche am Ortsrand in der Nähe von Waldfestplatz (Startpunkt), Sportplatz und Mehrzweckhalle können Mountainbiker künftig ganz legal auf drei verschiedenen Strecken (Trails) ihrem Hobby in freier Natur frönen. Neben einem umlaufenden Trail (Rundstrecke) gibt es zwei von diesem Rundweg abgehende anspruchsvollere Spezial-Parcours sowie einen so genannten Flowtrail (siehe Infokasten). Damit ist der Bikepark nach den Worten des Gemeinde-Beigeordneten Stefan Palm, der bei der Eröffnung Bürgermeister Helmut Harth vertrat, sowohl für Anfänger wie auch für fortgeschrittene Mountainbiker geeignet und attraktiv.