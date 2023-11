Eröffnung Jubiläumssession KV Wahlen KV Wahlen startete in die Jubiläums-Session

Wahlen · Sein 66-jähriges Vereinsbestehen feiert der Wahlener Karnevalsverein in diesem Jahr. Gebührend wird das in dem Losheimer Ortsteil in der nun begonnenen Session gewürdigt.

29.11.2023 , 19:03 Uhr

Ehrungen, im Bild mit (von links): Peter Schuh, Christian Großmann, Florian Reinert, Kevin Groß, Bernd Groß, Andrea Splitter, Thomas Jäschke, Martin Palz, Natalie Omlor, Simon Gleser, Torsten Bauer und Bernd Mühlen Foto: Ruth Solander

Von Ruth Solander

„Der KV hat gerufen und alle sind gekommen“ – so das Fazit von Gerdi Selzer, Vorsitzender des Karnevalvereins „Änn de Bitt“ Wahlen. Die Sessionseröffnung in der proppenvollen Mehrzweckhalle war gleichzeitig Auftakt für das Jubiläumsjahr, denn in Wahlen werden 6 mal 11 Jahre Fösend gefeiert. Grund genug, auf 66 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückzublicken und verdiente Mitglieder zu ehren, die den KV maßgeblich mitgeprägt haben.