Naturpark Saar-Hunsrück : Von Pilzen, Fledermäusen und Langsamkeit

Während der Naturpark-Pilzwochen werden sachkundige Pilzexkursionen und Seminare angeboten. Foto: VDN/Kai Czepa

Kreis Merzig-Wadern Der Naturpark Saar-Hunsrück lockt in den kommenden Wochen mit einer Fülle an Freizeitangeboten.

Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet wieder einen gut gefüllten Erlebniskalender mit Wanderungen, Führungen, Exkursionen und vielem mehr. Wir haben für den Kreis Merzig-Wadern eine Auswahl an Angeboten zusammengestellt.

Sommer-Wildkräuterwanderung

Unter dem Motto „Natur aktiv erleben und schmecken“ gibt es am Samstag, 27. August, eine Sommer-Wildkräuterwanderung in Weiskirchen. Treffpunkt zu der zweistündigen Tour ist um 10 Uhr an der Wildpark-Alm am Naturpark-Informationszentrum. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro pro Person. Infos und Anmeldung bei der Hochwald-Touristik, Tel. (0 68 76) 7 09 37, oder per E-Mail an hochwald-­touristik@weiskirchen.de

Ferien im Museum

Noch bis zum 31. August bietet die Villa Borg jeden Mittwoch und jeden zweiten Freitag eine Führung sowie wechselnd zwei verschiedene Mitmachprogramme für Groß und Klein. In der Führung begleitet ein Gästeführer die Besucher durch das rekonstruierte Landgut und vermittelt Wissen zur Geschichte der Villa und zum römisch-antiken Alltagsleben. Beim Mosaiklegen sind Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt und im neuen Backmodul bereiten die Teilnehmer eine Auswahl römischer Speisen zu. Die Teilnahmegebühr für die Führung beträgt drei Euro für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sowie fünf Euro für Erwachsene. Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts. Informationen und Anmeldung unter Angabe der Kontaktdaten beim Archäologiepark Römische Villa Borg, Tel. (0 68 65) 9 11 70 oder per E-Mail an info@villa-borg.de.

Auf den Spuren der Fledermäuse

Eine erlebnisreiche Fledermaus-Wanderung bietet der Naturpark Saar-Hunsrück in Kooperation mit der Naturpark-Gemeinde Weiskirchen am Freitag, 2. September, von 20.30 bis 23 Uhr an. Auf der Entdeckertour von zirka zwei Kilometern kann das geheimnisvolle Leben der nachtaktiven Säugetiere mithilfe von Stirnlampen und Fledermausdetektoren gemeinsam mit dem Naturpark-Referenten Guido Geisen erforscht werden. Dabei können die spektakulären Flugfähigkeiten der Kobolde der Nacht beobachtet und die für unsere Ohren unhörbaren Rufe der Fledermäuse erlebt werden. Außerdem kann Interessantes über Lebensraum und über das geheimnisvolle Leben der Fledermausarten im Naturpark und deren Schutz erfahren werden. Als Ausrüstung werden eine Taschenlampe, witterungsangepasste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro für Kinder, zehn Euro für Erwachsene und 18 Euro für Familien. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Eine verbindliche Anmeldung ist bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Tel. (0 65 03) 9 21 40, erforderlich (Teilnahmebegrenzung).

Wanderung mit Armand

Eine Wanderung mit Armand ist am Samstag, 3. September, von 13.30 bis 17 Uhr in Weiskirchen. Treffpunkt ist am Wirtshaus Wildpark-Alm. Die Teilnahme kostet. 3,50 Euro pro Person. Informationen und Anmeldung bei der Hochwald-Touristik, Tel. (0 68 76) 7 09 37 oder per E-Mail an hochwald-touristik@weiskirchen.de.

Kräuterwanderung in Losheim

Die Kräuterwanderung „Wilde Früchte, Kräuter und Samen im September“ in Losheim ist am Samstag, 3. September, von 14 bis 16 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Tourist-Info Stausee. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information Losheim am See per E-Mail an touristik@los-heim.de.

Langsamkeit tut der Seele gut

Die spirituelle Wanderung „Langsamkeit tut der Seele gut in der Natur in Bergen“ ist am Samstag, 3. September, von 15 bis 18.30 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Sportplatz Bergen. Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information Losheim am See per E-Mail an touristik@los-heim.de.

Eine öffentliche Führung in der Villa Borg ist am Sonntag, 4. September, von 11.30 bis 12.30 Uhr. Gestartet wird am Archäologiepark Römische Villa Borg. Die Teilnahmegebühr für die Führung beträgt drei Euro für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sowie fünf Euro für Erwachsene. Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts. Informationen und Anmeldung unter Angabe der Kontaktdaten beim Archäologiepark Römische Villa Borg, Tel. (0 68 65) 9 11 70 oder per E-Mail an info@villa-borg.de.

Naturpark-Pilzwochen starten

Junge Fledermäuse wie die auf dem Foto abgebildete aus dem Naturpark Saar-Hunsrück können mit etwas Glück auf der Fledermaus-Wanderung am 2. September entdeckt werden. Foto: VDN/Günther Desch