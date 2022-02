Zahlen von Januar 2022 : Kaum Bewegung am Arbeitsmarkt im Grünen Kreis

Merzig-Wadern 2280 Menschen im Kreis Merzig-Wadern waren im Januar arbeitslos gemeldet, 31 mehr als im Dezember. Dies teilt die Agentur für Arbeit im Saarland mit. Die Arbeitslosenquote lag genauso wie im Vormonat bei 4,1 Prozent.

Gegenüber Dezember stieg die Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung, die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit Saarland liegt, an, während sie in der Grundsicherung, für die das Jobcenter im Landkreis Merzig-Wadern verantwortlich ist, leicht zurückging. Bei der Agentur für Arbeit waren insgesamt 1063 Menschen arbeitslos gemeldet, 471 weniger als vor einem Jahr. Beim Jobcenter waren 1217 Menschen arbeitslos gemeldet, 70 weniger als vor einem Jahr.