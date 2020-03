Kurzarbeit und geschlossene Restaurants im Landkreis Merzig-Wadern : Eine ganze Branche leidet unter dem Virus

Wegen des Corona-Virus dürfen ab Mittwoch, 18. März, in der Gastronomie im Saarland Restaurants nur noch von 6 bis 18 Uhr geöffnet haben. Foto: dpa/Daniel Karmann

Merzig-Wadern Ab Mittwoch, 18. März, müssen Restaurants früher schließen. So mancher Inhaber hat schon Kurzarbeit für sein Team angemeldet.

Wenn etwas nicht mehr schlimmer werden kann, so wird es noch schlimmer. Dieses alte Sprichwort scheint auch auf die aktuelle Corona-Krise zuzutreffen. Lange Zeit wurde geglaubt, dass es in Deutschland nicht so arg kommen wird, nun sehen wir, dass wir uns geirrt haben. Die Bundesregierung hat in Abstimmung mit den Ländern am Montag drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Von den Maßnahmen besonders getroffen sind das Hotel- und das Gaststättengewerbe, die unter der ausbleibenden Kundschaft zu leiden haben werden. Auch dass ab Mittwoch die Öffnungszeiten für Restaurants beschränkt werden und diese ab 18 Uhr schließen müssen, trifft die Branche hart. Die Saarbrücker Zeitung hat sich daher bei Restaurantbetreibern im Landkreis umgehört, was die Maßnahmen für ihren jeweiligen Betrieb bedeuten, welche Vorkehrungen sie treffen und ob sie ihren Betrieb für die Krise gerüstet sehen.

„Wir müssen uns der Sache stellen und alles gegen das Virus tun, deshalb sind die getroffenen Maßnahmen, auch wenn sie uns hart treffen, in Ordnung“, sagt Peter Blasius vom Restaurant und Gästehaus Blasius in Merzig. Er habe die Verordnung bereits umgesetzt und seine Öffnungszeiten auf die Zeit zwischen 12 und 17 Uhr runtergefahren.

Info Auflagen für Hotels und Restaurants Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder haben am 16. März folgende Leitlinien für Restaurants beschlossen. Demnach sind Auflagen für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels zu erlassen, die das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus minimieren. Dies schließt Abstandsregelungen für die Tische, die Reglementierung der Besucherzahl, sowie Hygienemaßnahmen und Hinweise ein. Des Weiteren dürfen Übernachtungsangebote im Inland ausdrücklich nicht aus touristischen Gründen genutzt werden. Die Öffnungszeiten für Restaurants und Speisegaststätten werden auf die Zeit zwischen 6 bis spätestens 18 Uhr begrenzt.

Auch biete er den Kunden an, da er keinen Lieferdienst betreibe, mit Schüsseln vorbeizukommen und das Essen mit nach Hause zu nehmen: „Ganz verstehe ich aber nicht, dass wir mittags aufhaben dürfen, das Virus ist ja nicht nachtaktiv und fängt erst um 18 Uhr an zu arbeiten“, versucht der Restaurantbesitzer der Krise mit Ironie zu begegnen. Auch in seinem angeschlossenen Gästehaus herrsche gähnende Leere, kein Zimmer sei vermietet. Weitere Schritte musste Blasius derweil bereits ergreifen, um dem finanziellen Ruin zu entkommen.

Für alle seine 14 Mitarbeiter habe er Kurzarbeit beantragt, einige Leute habe er in Zwangsurlaub geschickt: „Anders ist das einfach nicht zu händeln, die Mitarbeiter haben allerdings Verständnis für die schwierige Situation.“ Im Alltagsbetrieb werde er die Leute mit genügend Sicherheitsabstand im Restaurant bewirten, so bleibe jeder zweite Tisch frei. Da aber voraussichtlich sowieso immer weniger Gäste kommen, werde das kein organisatorisches Problem darstellen. Auch seine Vorratsbestellungen habe er stark reduziert, Fisch bestelle er bereits gar keinen mehr. So werde er in den kommenden Tagen die Vorräte verbrauchen und schauen, was überhaupt noch nachgefragt werde.

Auch auf Tischdecken und Stoffservietten verzichte er aus Hygienegründen komplett. Alles in allem glaubt der Merziger Gastronom aber, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und die Maßnahmen noch verschärft werden: „Ich denke, dass wir spätestens nächste Woche ganz schließen müssen, das wäre nur konsequent.“

Für Besucher komplett geschlossen ist seit gestern das Restaurant San Marcello in Beckingen, das von Paolo Gangi betrieben wird: „Wir sind komplett auf Heimservice umgeschwenkt, Besucher empfangen wir hier ohnehin keine mehr. Die Tischreservierungen sind um 100 Prozent eingebrochen, mit dem Lieferservice können wir uns aber über Wasser halten.“ Seine zehn Mitarbeiter hätten dennoch große Sorgen um ihren Job, Kurzarbeit habe der Chef des Familienbetriebs bereits für alle seine Leute beantragt.

Die Maßnahmen, die die Bundesregierung verabschiedet hat, findet Gangi hingegen noch viel zu lasch, er plädiert für eine komplette Einstellung des Betriebs, damit die Situation noch in den Griff zu bekommen sei: „Ich hoffe, dass die Situation nicht so schlimm wird wie in meinem Heimatland Italien, habe aber wenig Hoffnung.“ Dann könnten sich auch alle aber eine Scheibe von den Italienern abschneiden, die jeden Abend singend auf dem Balkon dem Virus trotzen.

Die Entscheidung, sein Restaurant bis zum 1. April komplett zu schließen, hat der Betreiber des Restaurants Callari in Merzig getroffen: „Wir wollen damit unseren kleinen Beitrag zum Kampf gegen das Virus leisten, meine zehn Mitarbeiter waren alle damit einverstanden.“ Nun gelte es, die Ausbreitung des Virus so lange wie möglich zu verzögern, um Schlimmeres zu verhindern. Am 1. April werde er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern erneut die Lage bewerten: „Zurzeit will ja ohnehin niemand mehr essen gehen, wir hatten in letzter Zeit schon über 50 Prozent weniger Gäste“, berichtet der Restaurantchef. Seine restlichen Lebensmittel werde er vermutlich der Tafel zur Verfügung stellen. Dass sein Betrieb die Krise überstehen wird, glaubt er dennoch. Er hoffe aber, dass andernfalls der Staat einspringen und den kleineren Betrieben unter die Arme greifen wird.

Alle Betriebe zu schließen fände auch der Inhaber des Hotelrestaurants Maimühle in Perl, Frederic Theis, am sinnvollsten: „Es ist meiner Meinung nach die einzige sinnvolle Maßnahme, um das Virus einzudämmen, auch wenn es den Betrieben an die Substanz geht.“ Komplett geschlossen habe Theis bereits das Restaurant des Hotels, nur das hoteleigene Bistro sei mit reduzierter Speisekarte noch in Betrieb: „Von meinen 20 Mitarbeitern musste ich leider bereits fünf entlassen, für die anderen habe ich Kurzarbeit beantragt.“ Auch die Aushilfen habe er bis auf Weiteres freigestellt. Bei einer Nachfrage von lediglich 20 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor der Krise seien ihm da auch die Hände gebunden.

Seit Sonntag versuche er, mit einem neu angebotenen Heimservice sein Geschäft noch irgendwie am Laufen zu halten, berichtet Theis. Dennoch diskutiere er mit seinen Angestellten darüber, ob es nicht besser wäre, komplett zu schließen, sein Betrieb sei so gut aufgestellt, dass er diese Krise überstehen würde. Seine Lebensmittelbestellungen hat Theis bereits komplett ausgesetzt, es kämen sowieso nur noch vereinzelt ein paar wenige deutsche Gäste, Luxemburger und Franzosen seien komplett weggefallen.

Einen Ausfall an Gästen von bis zu 80 Prozent hat auch die Pizzeria Vesuvio in Nunkirchen dieser Tage zu verkraften, sagt Inhaberin Eveline Silvestrini: „Zwar finde ich richtig, dass alle Menschenmögliche getan wird, um das Virus zu bekämpfen; die Restaurants komplett zu schließen, halte ich allerdings für falsch.“ Bereits jetzt habe das Restaurant nur noch von 11 bis 14 Uhr geöffnet, die Mitarbeiter trügen alle Handschuhe und sogar Atemschutzmasken, die Silvestrini vor dem Corona-Ausbruch, wie sie sagt, als Scherzartikel einmal angeschafft hatte: „Die Leute schauen zwar etwas verdutzt wegen der Masken, aber Sicherheit geht ja vor.“ Von ihren drei festen Angestellten musste sie bereits einen entlassen, für die zwei anderen habe sie Kurzarbeit angemeldet. Auch ihre Lieferanten werde sie nach ihren Worten in Kürze ansprechen und ihnen mitteilen, dass sie wohl oder übel noch eine Zeit lang auf ihre Bezahlung warten müssen.

Wie groß die Verunsicherung in der gesamten Branche ist, wird im Gespräch mit dem Vizepräsidenten des saarländischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Michael Buchna, deutlich. Dessen Landhotel Saarschleife in Mettlach habe am Dienstag alle Hotelgäste gebeten, im Laufe eines Tages abzureisen: „Die Ausbreitung des Virus muss mit allen Mitteln bekämpft werden, deshalb finde ich die Vorgaben der Bundesregierung richtig.“ Für die Zukunft wünsche sich Buchna allerdings noch genauere Angaben, wie es im Land und auch in seiner Branche weitergehen soll. Ab sofort gelten auch für sein Restaurant erst einmal die vorgeschriebenen Öffnungszeiten bis 18 Uhr: „Wir warten allerdings bereits auf die nächste Verfügung, die sicherlich kommen wird – ich hoffe, dass wir dann klipp und klar wissen, wo die Reise hingehen soll.“ Auch im Landhotel Saarschleife herrsche bereits eine ausgeprägte Flaute, am Dienstag habe er gerade einmal 13 Restaurantbesucher begrüßen dürfen, wo sich sonst bis zu 180 Gäste tummeln.

Für seine komplette Belegschaft von 49 Mitarbeitern habe er bereits Kurzarbeit beantragt, was von seinen Angestellten gefasst aufgenommen worden sei: „Dafür habe ich ihnen versprochen, dass es auf absehbare Zeit keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird.“ Sein Angebot habe er ebenfalls bereits den Gegebenheiten angepasst und die Speisekarten stark zusammengestrichen: „Wir halten derzeit nur noch die Dorfküchenkarte mit einigen wenigen Gerichten vor“, betont der Hotelier.