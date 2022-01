Corona-Zahlen von Mittwoch im Kreis Merzig-Wadern : Ein weiterer Toter und 100 neue Corona-Fälle im Kreis

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern ist ein 87-Jähriger, der an Corona erkrankt war, gestorben. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Es ist der 84. Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Zudem meldete das Merziger Gesundheitsamt 100 neue Corona-Infektionen. 40 Betroffene leben in Merzig, 16 in Losheim am See, zwölf in Perl, elf in Wadern, neun in Beckingen, acht in Mettlach und vier in Weiskirchen. Weitere 69 Menschen galten am Montag als genesen. 17 dieser Menschen leben in Wadern, 13 in Merzig, zwölf in Perl, jeweils neun in Mettlach und Beckingen, sieben in Losheim am See und zwei in Weiskirchen.