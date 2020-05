Aktuell sieben Menschen erkrankt : Ein neuer Corona-Fall im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Gemeinde Mettlach hat wieder einen aktiven Corona-Fall. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilt, wurde am Samstag ein positives Testergebnis bekannt. Somit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf 202 gestiegen.

Derzeit sind nach Zahlen des Kreises noch sieben Menschen an Corona erkrankt. Davon wohnen drei in der Gemeinde Beckingen Beckingen und jeweils einer in Perl, Merzig, Losheim am See und Mettlach.